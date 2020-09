Moçambique: Advogados alertam para crimes por esclarecer e violência policial

Moçambique: Assassinato de figuras incómodas é uma moda que veio para ficar

Siba Siba Macuacua: Uma morte brutal em nome da verdade

O economista do Banco de Moçambique foi atirado de um dos andares do prédio sede do Banco Austral no dia 11 de agosto de 2001. Na altura investigava um caso de corrupção na gestão do Banco Austral. Siba Siba trabalhava na recuperação da dívida de milhões de meticais, resultante da má gestão do banco. Embora tenha sido aberta uma investigação sobre esta morte ainda não há esclarecimentos até hoje.