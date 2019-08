Moçambique: Acordo de paz é assinado na Gorongosa

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e o líder da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), Ossufo Momade, assinaram no início da tarde desta quinta-feira (01.08), na Serra da Gorongosa, o acordo de cessação das hostilidades, para o fim formal dos confrontos entre as forças governamentais e o braço armado do principal partido da oposição.

Entre as autoridades presentes na ocasião, o líder do Movimento Democrático de Moçambique (MDM) e também membro do Conselho de Estado, Daviz Simango, defendeu que ninguém deve ser excluído do processo de paz em Moçambique.

"Já assisti a vários acordos em que foram entregues as armas, mas até hoje as armas continuam a soar. Por isso, tenho feito este apelo para a integração e inclusão. Precisamos saber qual é a expetativa dos desmobilizados [da RENAMO], que viveram tantos anos com armas no mato. O que estamos a dar é a expetativa deles?", questinou Simango, que falou com jornalistas antes da assinatura do acordo entre Nyusi e o líder da RENAMO.

(Notícia em atualização)