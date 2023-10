Moçambique: Absolvidos membros do MDM acusados de rapto

Lusa

17/10/2023 17 de outubro de 2023

O tribunal da Beira absolveu os dois membros do Movimento Democrático de Moçambique (MDM) acusados do rapto de um elemento da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) durante a campanha para as eleições autárquicas.