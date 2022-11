MEDIATECA

Moçambique: A Tabela Salarial Única e as suas "iniquidades"

A Tabela Salarial Única em Moçambique revela a "incompetência do Estado" na elaboração dessa lei, que tem sido constantemente alvo de críticas da função pública moçambicana. É o que defende João Mosca, investigador do Observatório do Meio Rural (OMR). Neste episódio do Reflexões Africanas, o analista fala em graves situações de injustiça e iniquidade que estão a marcar a polémica tabela salarial.