Moçambique: "A equipa de comunicação de Nyusi é péssima"

Presidente Filipe Nyusi foi apupado no Parlamento pelo maior partido da oposição, que protestava contra a "fraude eleitoral". Analista diz que imagem do chefe de Estado é má e aponta falhas na estratégia de comunicação.

O Presidente de Moçambique foi mais uma vez vaiado, desta vez no Parlamento pelos deputados da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO). A cacofonia foi tal que Filipe Nyusi teve dificuldades repetidas em prosseguir com o seu discurso sobre o estado da Nação, a ponto de se desconcentrar e atrapalhar-se na leitura.

O jornalista e diretor do semanário Savana, Fernando Lima, culpa a equipa de comunicação do estadista, considerando-a "péssima", mas reconhece que a imagem de Nyusi não é boa. Diz ainda que a frase do Presidente que marcou o seu discurso - "o país criou bases sólidas para crescer como um país competitivo, sustentável é inclusivo" - soa a justificação em relação ao seu trabalho, que está no fim.

DW África: Os apupos de hoje eram esperados depois da "megafraude" nas eleições autárquicas de outubro?

Fernando Lima (FL): Sim, claro que eram esperados. E essas vaias no Parlamento serão um mal menor em relação a tudo o que aconteceu nos últimos meses, depois das eleições, quando há pessoas que foram mortas, seviciadas, presas. Quando a democracia foi denegada descaradamente por instituições do Estado, nomeadamente a Comissão Nacional de Eleições (CNE), o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) e o próprio Conselho Constitucional.

Filipe Nyusi foi vaiado, esta quarta-feira, no Parlamento durante o discurso sobre o Estado da Nação Foto: Silaide Mutemba/DW

DW África: Depois das vaias da população de Nacala e depois do Presidente da República sido ignorado em Manica, por exemplo, agora chegou a vez dos deputados. São indicadores da má imagem de Filipe Nyusi?

FL: O Presidente da República é um político e, portanto, tem de estar [preparado para] esse tipo de situações. O que eu acho é que a equipa de comunicação do Presidente - se é que existe uma equipa de comunicação - é péssima. A imagem do Presidente não é boa. E não há visivelmente uma "contra-guerra" de propaganda para melhorar a imagem do Presidente.

Eu noto que, em algumas questões, ele pretende ser bem-intencionado, pretende ser coloquial nas conversas que tem com a população, mas sai-se sempre mal. Um dos exemplos de como a comunicação do Presidente é má é o coro de vaias que acontece sempre que ele fala ou aparece em público nas redes sociais.

Fernando Lima: "Em algumas questões, Nyusi pretende ser bem-intencionado, mas sai-se sempre mal" Foto: DW

A equipa de comunicação do Presidente não se apercebeu da importância das redes sociais e tem muito poucos "antídotos" para combater essa má imagem e má propaganda das próprias atividades do Governo.

DW África: Esta quarta-feira, marcou o discurso do chefe de Estado a seguinte avaliação, feita por ele, de que "o país criou bases sólidas para crescer como um país competitivo, sustentável e inclusivo". Perto do fim do seu mandato, esta classificação soa como uma espécie de justificativa?

FL: Sim. Os ganhos palpáveis não podem ser muitos, mas há, pelo menos, luz ao fundo do túnel. Os indicadores económicos não são maus. Há uma perspetiva de melhoria da segurança em Cabo Delgado e não há insegurança noutras partes do país. Há a perspetiva da retoma do gás e há outros investimentos em curso que começam a dar resultados. Portanto, de algum modo, as bases do futuro estão lançadas.