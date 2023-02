30 mil pessoas afetadas pelas inundações em Maputo

Na cidade de Maputo, a DW África testemunhou na manhã deste sábado (11.02) várias residências inundadas e famílias em desespero. Dulce Chambe, residente no bairro de Chiango, tenta retirar água dentro da sua residência. "Estamos a fazer este trabalho desde a madrugada. Mas a chuva não para de cair, por isso está a ser difícil", lamenta.

No bairro vizinho da Costa do Sol, encontrámos Jorge Aurélio com uma pá, sacos e balde, junto da família e vizinhos. Todos tentavam colocar barreiras para evitar a entrada de águas no seu quintal. "Mas está a ser difícil porque a água é muita e não consigo impedir a sua entrada", admitiu.

Milhares de habitações inundadas

O país está no auge da época chuvosa. O Instituto Nacional de Gestão de Desastres (INGD) anunciou este sábado (11.02) que na Província de Maputo 30 mil pessoas estão afetadas pelas chuvas intensas que caem desde madrugada de quarta-feira (08.02).

Famílias tentam mitigar os efeitos das chuvas em bairros da capital, Maputo, em Moçambique Foto: Romeu da Silva/DW

Segundo o INGD, pelo menos quatro mil habitações ficaram total ou parcialmente inundadas e três escolas foram seriamente afetadas pelas chuvas. O número de mortes continua em quatro na cidade e província de Maputo.

A presidente do INGD, Luísa Meque, anunciou a criação de "cinco centros de acomodação que estão a acolher as pessoas resgatadas". O INGD avançou ainda a existência de uma equipa cuja tarefa é "criar condições básicas para poder receber mais pessoas das diferentes zonas".

Operações de resgate decorrem no distrito de Boane, o mais afetado na província de Maputo. Só na manhã deste sábado foram resgatadas "mais de 50 pessoas que se encontravam sitiadas, maioritariamente crianças", segundo disse a secretária de Estado da província de Maputo, Judite Mussacula.

Vias de acesso e pontes inundadas

Alberto Silva, residente no distrito de Boane, conta que as vias de acesso à zona estão cortadas. A ponte conhecida por "Mazambanine", que liga o distrito à localidade de Mahubo-25, está inundada e a travessia é feita com ajuda de pequenas embarcações das Forças Armadas moçambicanas.

Chuvas provocaram vários aluimentos de terras, e destruíram habitações e escolas Foto: Romeu da Silva/DW

Os níveis das águas do rio Umbeluzi subiram e inundaram diversas residências na sequência das fortes chuvas e descargas na barragem dos pequenos Libombos.

No rio Inkomati, há igualmente inundações e cheias resultantes das descargas nas barragens da vizinha África do Sul que estão a afetar os distritos da Moamba e Magude.

Autoridades da Ara-Sul apelaram entretanto às populações que vivem nas zonas ribeirinhas para abandonarem os locais e procurarem zonas seguras.

O Instituto Nacional de Meteorologia anuncia mais chuvas fortes e ventos com rajadas e trovoadas nas províncias de Maputo, Gaza e Inhambane, no sul, e Manica e Sofala no centro nas próximas 24 horas.