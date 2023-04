Moçambique: Última base da RENAMO pode fechar este mês

O enviado pessoal do secretário-geral das Nações Unidas a Moçambique, Mirko Manzoni, disse esta segunda-feira (03.04) que a última base da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) poderá ser encerrada neste mês, na sequência do acordo de paz de 2019.

"Vou falar com as partes. Acho que não vamos ter problemas e poderemos fechar a base até ao fim do mês [de abril]", disse Mirko Manzoni, citado hoje pela imprensa local.

O enviado especial de António Guterres falava a jornalistas na sede da ONU, onde assegurou que estão criadas as condições para a pacificação do país, indica a imprensa moçambicana.

Em causa está o adiamento, em dezembro, do encerramento da base central do braço armado da RENAMO na serra da Gorongosa, no âmbito do processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) previsto no acordo de paz assinado com o Governo da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) em 2019.

Mirko Manzoni, enviado pessoal de António Guterres em Moçambique Foto: Romeu da Silva/DW

Entre as reclamações do principal partido de oposição destacam-se os atrasos nas pensões que deviam ser pagas aos guerrilheiros desmobilizados.

Mirko Manzoni disse à Lusa, na quarta-feira, que o Governo moçambicano tem o dinheiro para pagar as pensões aos guerrilheiros.

O Conselho de Ministros de Moçambique aprovou o pagamento de pensões de reforma aos antigos guerrilheiros do principal partido da oposição, anunciou o porta-voz do Governo, Filimão Suaze.

Filimão Suaze adiantou que os homens armados daquela organização ou seus descendentes vão beneficiar ainda de pensão de invalidez, de sobrevivência e de subsídio por morte.