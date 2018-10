Moçambicanos descontentes com aumento da carta de condução  

Volkswagen: O "Carocha" continua vivo na Etiópia

Dos mais velhos aos mais novos

Na Etiópia, o Carocha certamente não será esquecido. O carro continua a ser popular entre as gerações mais novas - mesmo empoeirado e com imperfeições. Na oficinas mecânicas da capital etíope, estes clássicos ganham ares mais rejuvenescidos, com cores vibrantes e outros acessórios que vão mais ao encontro do gosto dos jovens.

Autoria: Lisa Hänel, Thiago Melo