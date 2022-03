Moçambicano sequestrado na Ucrânia já foi libertado

O empresário moçambicano Álvaro Simão Cossa, que tinha sido raptado em Kiev, "já foi libertado e está em casa", disse esta sexta-feira (11.03) à agência de notícias Lusa o irmão da vítima, Boaventura Simão Cossa.

"O filho do meu irmão [Álvaro Simão Cossa] ligou-nos a informar que o meu irmão já foi libertado e está em casa", afirmou Boaventura Simão Cossa.

A fonte avançou que o irmão está bem de saúde, mas adiantou não dispor de mais pormenores sobre as circunstâncias do seu rapto e da libertação.

Esta quinta-feira, em declarações à DW, o ministro conselheiro da Embaixada de Moçambique na Alemanha, Julião Langa, tinha confirmado o sequestro e os esforços das autoridades moçambicanas para localizar o empresário que vive na Ucrânia há 30 anos.

"Confirmou-se este rapto e a nossa Embaixada em Moscovo está a interagir com a família. As démarches diplomáticas estão a ser feitas através do Ministério dos Negócios Estrangeiros em Maputo", afirmou.

Até à data, o Governo de Moçambique desconhecia os responsáveis pelo sequestro. "É uma zona de guerra, decorre um conflito armado e não sabemos qual seria a motivação. É um cidadão moçambicano que vive lá há mais de 30 anos e não é parte de nenhum conflito", explicou Julião Langa.