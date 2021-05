Moçambicano Reinildo eleito melhor lateral esquerdo da Liga francesa

Foi arrepiante quando o jogador nascido na cidade de Beira, Sofala, em 1994, cobriu-se com a bandeira de Moçambique para celebrar o título de campeão francês de futebol pelo LOSC Lille, diante do PSG de Neymar e Mbappe.

"Isto é mais do que um milagre. Ninguém acreditava em nós. Diga-me que é verdade que ganhamos o campenato?!", disse o Reinildo Mandava no vídeo que fez em direto após a vitória do Lille por 1-2 na casa do Angers, em jogo da 38ª e última jornada da Liga francesa, a Ligue 1.

O Lille venceu o campenato com 83 pontos, mais um do que os parisienses, o Paris Saint-Germain (PSG).

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, recorreu as redes sociais para felicitar o jogar em nome do povo moçambicano "pela conquista da sua equipa dez anos depois do último título”. "Que esta vitória inspire outros atletas e a todos nós a lutarmos sempre pelos nossos objetivos, mesmo quando parecem impossíveis de alcançar”, escreveu o estadista.

"Respeitam o nosso legado", atirou o jogador de 27 anos exaltando em pleno relvado a bandeira moçambicana.

Moçambique vibra com a conquista

O internacional moçambicano foi titular em 29 partidas esta época na liga francesa e um total de 35 em todas as competições. Reinildo foi assim peça fundamental na conquista do quinto campeonato para o Lille.

Reinildo é eleito melhor lateral esquerdo da Liga Francesa de futebol

Avaliado em 6 milhões de euros, Reinildo cumpre assim a sua terceira temporada no conjunto francês, tendo feito 60 aparições nos jogos da Taça de França e a Liga Europa. Chegou ao Lille por empréstimo do Belenenses SAD de Portugal.

Reinildo já representou a seleção moçambicana em 25 ocasiões. Facto que leva a federação moçambicana a felicitar o Reinildo pela "brilhante conquista do título da França".

"Que esta vitória inspire outros atletas e todos nós a lutarmos sempre pelos nossos objetivos, mesmo quando parecem impossíveis de alcançar", sublinha o presidente da Federação moçambicana de futebol, Feizal Sidat, que aproveitou para lançar um desafio aos mais jovens:

"Esperemos que os nossos jovens futebolistas se insipirem no Reinildo, e acreditem que com humildade, trabalho e dedicação podem também aspirar a ter sucesso no futebol mundial", disse.