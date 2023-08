Missão espacial da Índia pousa em área inexplorada da Lua

Missão espacial da Índia Chandrayaan-3 pousou, com sucesso, no polo sul da Lua, após uma complexa manobra de descida na superfície da face mais meridional, nunca antes explorada. "É um dia histórico", diz o PM.

"Conseguimos um pouso suave na Lua", anunciou o diretor-executivo da Organização de Pesquisa Espacial da Índia (ISRO), Sreedhara Panicker, após a complexa manobra que fez da Índia o quarto país a pousar na Lua, um marco alcançado apenas por Estados Unidos, Rússia e China.

O módulo Chandrayaan-3 levou 40 dias na sua jornada desde que decolou no dia 14 de julho com o maior e mais pesado foguete de lançamento da Índia.

"Índia, cheguei ao meu destino, e tu também!", publicou a conta da Chandrayaan-3 na rede social X, o antigo Twitter, logo após a confirmação do sucesso da missão.

O módulo contém um veículo explorador (rover) que nas próximas horas iniciará a sua jornada de exploração para colher informações e amostras da superfície, explicou Somanath.

“O rover sairá nas próximas horas, ou em um dia, porque pode demorar mais", declarou.

O pouso na Lua é uma conquista especial, sem precedentes, para a Índia, que em 2019 viu fracassar a sua missão antecessora, a Chandrayaan-2, que tinha o mesmo objetivo e que falhou justamente na manobra de desaceleração para tocar a superfície lunar.

Na altura, a memória do país ficou marcada pela imagem do primeiro-ministro a tentar confortar com um abraço o então chefe do ISRO, Kailasavadivoo Sivan, que chorou com o fracasso.

Indianos celebram pouco com sucesso do Chandrayaan-3 na Lua Foto: Arun Sankar/AFP/Getty Images

"Dia histórico"

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, classificou o dia de hoje, como "um dia histórico".

"É um dia histórico para o setor espacial indiano", escreveu Narendra Modi na rede social X.

O nacionalista hindu, que se encontra na África do Sul a assistir à cimeira de líderes dos BRICS (grupo de economias emergentes composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), fez uma pausa na sua participação para acompanhar em direto o momento da alunagem.

“Estes momentos históricos tornam-se a consciência eterna da vida da nação. Este momento é inesquecível, sem precedentes, é o momento de um toque de clarim de uma Índia desenvolvida, é um grito de vitória para a nova Índia”, declarou Modi, visivelmente emocionado.

Também a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, felicitou o primeiro-ministro indiano pela alunagem bem-sucedida da sonda, classificando a Índia como "pioneira na exploração espacial".

"Um marco histórico e um momento de orgulho para o povo indiano", escreveu Ursula von der Leyen numa publicação na rede social X. “Este sucesso indiano irá beneficiar os investigadores de todo o mundo”, concluiu Ursula von der Leyen.