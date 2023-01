Ministro do Interior ucraniano morre em queda de helicóptero

O ministro do Interior da Ucrânia é uma das 18 vítimas mortais da queda de um helicóptero ocorrida esta quarta-feira perto de um infantário em Brovary, nos arredores de Kiev, segundo o balanço provisório da polícia.

Um helicóptero caiu hoje perto de um infantário e de um edifício residencial em Brovary, nos arredores da capital ucraniana, Kiev.

O acidente matou pelo menos 18 pessoas, incluindo três crianças, informou a polícia numa declaração aos jornalistas.

Denys Monastyrskyy, ministro do Interior da Ucrânia Foto: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

O ministro do Interior, Denys Monastyrsky, o seu vice-ministro, Yevhen Yenin, e o secretário de Estado do Ministério dos Assuntos Internos, Yuriy Lubkovych, que se encontravam a bordo do avião também morreram.

Também há registo de 29 feridos, incluindo 15 crianças, tendo as vítimas transportadas para o hospital da zona.

Crianças entre as vítimas

"No momento da tragédia estavam crianças e funcionários no interior do infantário", informou o chefe da Administração Militar de Kiev, Oleksiy Kuleba, numa mensagem difundida pelo sistema digital Telegram.

O helicóptero dos Serviços de Emergência, organismo sob a tutela do Ministério do Interior, transportava nove pessoas. Ainda de acordo com a polícia local, o acidente provocou um incêndio.

Até ao momento não se conhecem as circunstâncias que provocaram a queda do aparelho.

"Juntamo-nos à Ucrânia no luto"

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, lamentou a morte do ministro do Interior, "um grande amigo da União Europeia".

"Juntamo-nos à Ucrânia no luto após o trágico acidente de helicóptero em Brovary. Expressamos as nossas mais sinceras condolências às famílias das vítimas, ao Presidente Zelensky, ao primeiro-ministro Denis Shmyhal e ao povo da Ucrânia", escreveu Charles Michel no Twitter.

O ministro do Interior, Denis Monastyrsky, era advogado de profissão e foi nomeado para o cargo em julho de 2021 depois de ter sido deputado no Parlamento da Ucrânia pelo partido que apoia o chefe de Estado Volodymyr Zelensky.

(em atualização)