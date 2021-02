Ministro do Interior da Líbia escapa a atentado perto de Tripoli

O ministro do Interior da Líbia, Fathi Bashagha, escapou a uma tentativa de assassinato na autoestrada perto da capital Tripoli, este domingo (21.02), disse à agência AFP fonte da sua comitiva.

O comboio de Fathi Bachagha, um dos nomes com mais poder no Governo líbio, foi alvo de balas disparadas de um carro blindado, segundo mesma fonte.

"A escolta de polícias que seguia o ministro ripostou após os disparos. Dois dos assaltantes foram presos e o terceiro está no hospital. O ministro está bem", prosseguiu o porta-voz da comitiva.

Fathi Bachagha, um 'peso pesado' na política local, tinha acabado de regressar de uma visita de rotina à sede de uma nova unidade de segurança tutelada pelo seu ministério, de acordo com a mesma fonte.

Bachagha foi nomeado ministro do Interior do Governo de Unidade Nacional (GNA), reconhecido pela ONU, com sede em Trípoli, em 2018.

O ministro, de 58 anos, que fez da luta contra a corrupção o seu principal "cavalo de batalha", era amplamente pressionado para servir como primeiro-ministro interino.