Ministra dos EUA em África para conter ambições chinesas

A viagem tem antes um primeiro desvio à Suíça, onde a governante irá reunir-se com o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, em Zurique. Depois, seguirá para o Senegal, Zâmbia e África do Sul.

A visita acontece poucas semanas depois da realização, em dezembro, da cimeira África-Estados Unidos em Washington, durante a qual a Casa Branca anunciou investimentos de vários milhões de dólares para os próximos anos, noticiou a agência France-Presse (AFP).

Enquanto a China e a Rússia procuram aumentar a sua influência em África, os Estados Unidos encontram-se numa posição defensiva, tentando defender a sua posição no continente.

Apesar dos anúncios na cimeira, "devemos continuar com o que falamos" sobre o apoio aos países africanos, referiu Susan Page, ex-embaixadora dos EUA no Sudão do Sul e professora da Universidade de Michigan.

"Acho que o principal objetivo [da viagem] será um posicionamento em relação à China, o que é uma pena porque os países africanos querem ser considerados pelo que são, não como um campo de batalha entre grandes potências", referiu Page, em declarações à AFP.

Janet Yellen visita Senegal, Zâmbia e África do Sul Foto: CHIP SOMODEVILLA/AFP/Getty Images

Primeira paragem: Senegal

Na primeira etapa da sua viagem, Yellen manterá um encontro com o Presidente senegalês Macky Sall, também atual presidente da União Africana, em Dakar, na sexta-feira (20.01), de acordo com informação revelada pelo Departamento do Tesouro.

A ministra deve aproveitar para destacar os esforços norte-americanos para fortalecer as parcerias com os países africanos, bem como os laços económicos "aumentando os níveis tanto em termos de fluxos de investimento como de comércio", segundo o Tesouro.

Janet Yellen terá depois reuniões com o Presidente da Zâmbia, Hakainde Hichilema, bem como vários altos funcionários.

Chegando ao poder após as eleições de 2021, com uma vitória sobre o Presidente cessante Edgar Lungu, Hichilema prometeu fortalecer a credibilidade financeira da Zâmbia depois de herdar uma economia abalada.

Macky Sall, Presidente do Senegal e da União Africana (UA) Foto: JEROEN JUMELET/ANP/picture alliance

Pandemias e segurança alimentar na agenda

A ministra norte-americana deverá ainda anunciar esforços conjuntos em matéria de saúde e de preparação para futuras pandemias, mas também de segurança alimentar.

Na última etapa da viagem, Yellen manterá encontro com o seu homólogo sul-africano Enoch Godongwana, bem como com o governador do banco central Lesetja Kganyago.

Durante a sua passagem por África, Janet Yellen deverá ainda sublinhar a importância de um melhor acesso às energias renováveis e "destacar as consequências" da guerra na Ucrânia.