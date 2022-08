MEDIATECA

Militares estrangeiros no Mali: Adeus França, olá Rússia?

A semana começou com a partida definitiva do Mali dos últimos soldados franceses da operação Barkhane, na segunda-feira. Entretanto, a Alemanha já alertou que haverá soldados russos na cidade de Gao, no norte do país. O que pode significar esta presença? É o tema em análise esta quinta-feira.