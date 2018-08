Militantes da UNITA perseguidos por intolerância política em Benguela  

Ainda há pessoas desaparecidas desde os últimos incidentes ocorridos em 2016 na comuna da Capupupa, município do Cubal. O secretário provincial do partido do galo negro, Alberto Ngalanela, aponta um "clima de medo e insegurança”, e conta que os populares estão a ser obrigados a renunciar à militância na UNITA para poderem ter uma vida normal nas suas comunidades.

De acordo com as afirmações do político, estas pessoas deslocaram-se à sede da administração, e outros refugiaram-se nas matas, depois de "emboscadas” e "ataques” à caravana de deputados da UNITA em Maio de 2016, que era dirigida pelo presidente do Grupo Parlamentar, Adalberto da Costa Júnior.

Segundo o inquérito do Ministério do Interior, o conflito resultou em três mortes, e o mesmo terá sido levado a cabo por "apoiantes” do MPLA, durante uma visita de trabalho dos parlamentares da UNITA àquela localidade.

"De lá para cá criou-se um clima de insegurança e as pessoas não têm garantias de regresso, porque lá ocorreram mortes. As pessoas não querem regressar porque lhes impuseram uma condição. Se regressarem, têm de deixar a militância na UNITA e não podem realizar atividades da UNITA naquela zona”, explicou Alberto Ngalanela.

O dirigente da UNITA em Benguela reitera que "as pessoas contratadas para atacar a caravana da UNITA são os que estão a colocar esta condição”.

Autoridades tardam em dar resposta

Alberto Ngalanela diz que o governador da província Rui Falcão não mostra interesse em resolver a situação.

"Já colocámos várias vezes o problema ao governador. Às vezes ele diz-nos que tem conhecimento do caso, outras vezes que não sabe que as pessoas continuam na sede do município", contou Ngalanela.

Alberto Ngalanela queixa-se de resposta do governador da província de Benguela

Recentemente a vice-governadora de Benguela para o Setor Político, Social e Económico, Deolinda Valiangula, disse que o caso está na PGR.

"Já fizemos algum trabalho para pôr ordem. Sabemos que algumas pessoas usam os nomes dos partidos políticos para fazerem desmandos e sujar a imagem dos partidos. Os outros até vão em nome do Governo também para sujarem a imagem do Governo", informou a governante.

De recordar que, depois do incidente, a UNITA, pela voz de Adalberto da Costa Júnior, exigiu uma "investigação imparcial".

O partido também alega que apresentou várias queixas sobre intolerância política à Procuradoria-Geral da República e até agora não teve nenhuma resposta.

"Apresentamos queixas depois deste incidente ter ocorrido, mas até ao momento não temos nenhuma indicação, nem para frente e nem para trás. Portanto a situação mantém-se inconclusivo, o que é muito mal porque perderam-se vidas humanas neste incidente", lamentou o porta-voz desta formação política, Alcides Sakala.

Sakala afirma que devem ser criadas condições para o regresso dos populares para as suas zonas de origem.

"Perderam as suas casas. Os seus haveres foram roubados, as propriedades destruídas e foram empurradas para as matas. Agora há que se criar condições de inserção destas pessoas vítimas de intolerância para que regressem", defendeu.