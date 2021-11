Os heróis esquecidos do 11 de setembro

Depois dos ataques de 11 de setembro, Jorge Roldan foi um dos cerca de 3.000 trabalhadores ilegais que ajudaram a limpar os escombros no "Ground Zero", em Nova Iorque. Como muitos outros, adoeceu devido aos resíduos tóxicos no local onde as Torres Gémeas caíram, repleto de pó de cimento, fibra de vidro, amianto e chumbo.