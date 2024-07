Mexidas na RENAMO: "Manteigas tem a faca e o queijo na mão"

A Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), maior força da oposição, nomeou Marcial Macome como porta-voz do partido, substituindo José Manteigas, que passa a presidente da mesa do conselho nacional.

À DW, Manteigas afirma que o cargo de chefe de informação e porta-voz da RENAMO ficou bem entregue a Marcial Macome, "um quadro que tem demonstrado capacidade e competência".

"Por isso mereceu a confiança do presidente Momade que tem o poder discricionário de nomear os quadros e chefes dos departamentos”, acrescenta.

Olhos postos nas eleições

O agora presidente da mesa do conselho nacional não esconde que as novas nomeações em cargos estratégicos são feitas a pensar nos próximos desafios do partido, nomeadamente as eleições gerais de 9 de outrobro.

O antigo porta-voz José Manteigas é o novo presidente da mesa do conselho nacional da RENAMO Foto: Marcelino Mueia/DW

"Com certeza, o grande desafio que nós temos é mesmo o de vencer as eleições, por isso o partido, na pessoa do presidente, tem estado a 'colocar as pedras' necessárias para este momento de desafio. E o departamento de informação e a função de porta-voz são cargos de grande relevo dentro do partido", assume.

Questionado se acredita ser possível ultrapassar as crispações internas na RENAMO e a mudança de militantes para outros partidos, nomeadamente para a Coligação Aliança Democrática (CAD), Manteigas desvaloriza: "é um assunto passado".

"Na medida em que há umas semanas parecia que havia alguma tendência de alguns membros da RENAMO não estarem alinhados com os princípios e objetivos do partido. Mas nos últimos tempos temos estado a ver alguns desses membros a voltarem. Veem que, de facto, a RENAMO é o único partido que pode salvar este país", conclui.

"José Manteiga está a agora numa posição em que toma decisões", diz o analista político Dércio Alfazema Foto: Arcénio Sebastião/DW

"Faca e o queijo na mão"

O analista político moçambicano Dércio Alfazema frisa que, com a "dança das cadeiras" dentro da RENAMO, José Manteigas passa a ter "a faca e o queijo nas mãos".

"José Manteiga está a agora numa posição em que toma decisões. Ou seja, aquilo que forem os conflitos, questões em que haja dúvidas internamente, é o presidente da mesa que dirige, em última instância, a assembleia", justifica.

Para o analista, tais mexidas dentro da RENAMO evidenciam o "poder que o presidente do partido tem por conta do estatuto".

"O presidente da RENAMO, estatutariamente, é sempre uma pessoa muito poderosa. Consegue, através do poder que tem, nomear tudo e todos. Até órgãos como Comissão Política, Conselho Nacional, os candidatos para as eleições, as listas… Ele tem o poder e autoridade para elaborar e submeter aos órgãos para aprovação", conclui.