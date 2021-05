Merkel recorda vítimas do nazismo no aniversário do fim da II Guerra Mundial

Auschwitz: 75 anos após a libertação

Passado e presente

O campo de concentração Auschwitz-Birkenau, e os outros, funcionaram ao longo de toda a guerra (1940-1945). Todos eles eram verdadeiras máquinas de extermínio, eficientes e sistemáticas, tal como uma linha de montagem. Auschwitz tornou-se no símbolo da morte industrializada no mundo. É preciso aprender com os erros do passado, para evitar que eles se voltem a repetir no futuro.