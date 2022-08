Sadio Mané: Liverpool - Bayern Munique

Provavelmente, será a "bomba" deste mercado de transferências. Sadio Mané, um dos pilares do Liverpool para o sucesso dos "reds" nos últimos anos, decidiu mudar de ares e o Bayern Munique negociou diretamente com o jogador senegalês. Após acordo imediato, as negociações com o Liverpool foram duras, mas prevaleceu a vontade do melhor jogador africano. O Bayern pagou 32 milhões de euros.