Meninas prodígios do xadrez no Quénia

Elizabeth Cassidy, de 9 anos, e Elaine Muturi, de 12, têm grandes sonhos. Querem se tornar grandes mestres de xadrez um dia. Embora poucas pessoas no mundo alcancem esse título, as duas meninas são as melhores jogadoras em casa e já competem em campeonatos intenacionais de xadrez.