Membros do Conselho de Segurança da ONU vão à Guiné-Bissau

Entre 15 e 17 de fevereiro, membros do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) vão realizar uma visita à Guiné-Bissau e à Costa do Marfim. O objetivo é demonstrar apoio às instituições desses países.

A visita foi confirmada pelo embaixador da Guiné Equatorial nas Nações Unidas, Anatólio Ndong Mba, que falava esta sexta-feira (01.02) em conferência de imprensa em Nova Iorque.

O diplomata considerou que há uma "instabilidade crónica" nas instituições desses países. E lembrou que a Guiné-Bissau realiza as legislativas a 10 de março e que deverá também no decorrer deste ano organizar as presidenciais.

"Virar a página"

Anatólio Ndong Mba disse acreditar que a presença do Conselho de Segurança na Guiné-Bissau represente uma mensagem forte aos líderes guineenses para garantirem eleições pacíficas, transparentes e inclusivas para que o país possa "virar a página".

O embaixador preside também ao comité de sanções do Conselho de Segurança para a Guiné-Bissau. Na sequência de golpe de Estado de 2012, o Conselho de Segurança da ONU aplicou sanções a 11 oficiais guineenses envolvidos na alteração da ordem constitucional.

Sobre a visita à Costa do Marfim, o diplomata disse que o Conselho de Segurança deve também visitar casos de sucesso onde as crises foram ultrapassadas. A Guiné Equatorial assume durante o mês de fevereiro a presidência do Conselho de Segurança da ONU.