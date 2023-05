Membros da RENAMO na Zambézia pedem afastamento de Momade

Há cada vez mais vozes dentro da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) a questionar a liderança de Ossufo Momade. Um grupo de membros do partido que não querem ser identificados realizou esta quinta-feira (18.05) uma conferência de imprensa, longe das instalações da delegação da RENAMO em Quelimane.

Um dos contestatários de Momade disse que o atual líder do partido não se apresenta como líder de oposição moçambicana. "Não vale a pena nos enganar com o congresso em 2024, a saberem que em 2024 haverá eleições, suponhamos que ele cessa e a pessoa ganha, essa pessoa será conhecida quando?", questiona.

"Essa fantochada de 2024 nós não queremos porque agora sabemos que o presidente Ossufo Momade, com a culpa dele, só está para o negócio, não está para salvar o povo.", acusou o grupo contestatário.

Os membros da RENAMO olham para Ossufo Momade como uma figura incapaz de ganhar eleições e, por isso, deve ser afastado do cargo, disse outro membro da RENAMO, que também pediu para não ser identificado.

"No princípio pensávamos que temos um líder que era Ossufo Momade, afinal de contas vimos que temos um comerciante dentro do nosso partido que está mais ligado ao governo do que ao seu povo", acusou.

"Mais preocupado em tomar café com Nyusi"

Por isso, os contestatários pedem "ao general que dê espaço aos outros". Dizem que Momade "está mais preocupado em conversar ou em tomar café com [Filipe] Nyusi e não em ir aos distritos resolver problemas que os membros do partido têm."

Há membros que estão a ser perseguidos, "até funcionários estão a passar momentos críticos e ele está aí no silêncio, sublinham. "O que vamos fazer? Queremos o líder da RENAMO", exigem ainda.

O momento do abraço entre Filipe Nyusi e Ossufo Momade To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Ossufo Momade, comerciante do nosso partido, deixe o cargo à disposição, queremos avançar e apoiar o nosso país e a província da Zambézia", apela ainda.

A reação não tardou. A delegada provincial da RENAMO na Zambézia, Maria Elisa Cipriano, disse que a conferência de imprensa ocorreu sem o seu conhecimento e que há um plano para desestabilizar o partido.

"Alguém está a organizar essas coisas nós não temos nada a ver, aconteceu na Beira e acho que querem fazer isso em todas as províncias", declarou.

Mesmo assim, os membros contestatários advertem: "Pensávamos que tínhamos um general, não é general nenhum. Não estraguem o nosso partido."

Oposição enfraquecida

Recentemente, Ya-quib Sibindi, o líder do Partido Independente de Moçambique (PIMO), sem assento parlamentar, disse em entrevista à DW que a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) vai ganhar as próximas eleições porque Ossufo Momade não é um líder pragmático nas suas decisões.

Ya-quib Sibindi diz que Momade enfraqueceu a oposição por decidir coligar-se com o MDM só para fiscalizar o recenseamento eleitoral.

"Você quando golpeia mal uma fera, ela tem muita força e volta para ti. Essa união volta a provar que a FRELIMO é muito robusta e vai ganhar as eleições. Não estaríamos perante uma liderança manipulada? Isso é maquiavelismo, é para o povo pensar que há oposição, enquanto a oposição come no mesmo prato com o governo", conclui.