Membros africanos do Tribunal Penal Internacional sofrem sanções inéditas dos Estados Unidos

3 de Setembro de 2020 - Manhã

Na província moçambicana de Inhambane, aumentam casos de violência doméstica e de divórcios durante a pandemia. Migrantes na África do Sul abrem processo contra Ministério do Interior para evitar deportação. Sem dinheiro nem clientes, trabalhadoras do sexo sofrem com o abuso da polícia em tempos de Covid-19 na Gâmbia.