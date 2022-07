MDM desafia Governo a divulgar a lista dos beneficiários do subsídio de transporte

O líder do Movimento Democrático de Moçambique (MDM) Lutero Simango responsabilizou neste sábado (16.07), o Governo moçambicano pelo elevado custo de vida no país, que diz ser provocado não só pela guerra na Ucrânia, mas também pela "corrupção generalizada, má governação e falta de políticas públicas voltas à população".

Simango discursava na abertura da primeira sessão da Comissão Política do segundo maior partido da oposição moçambicana, que decorre na cidade de Maputo.

A crise social que assola Moçambique acelerada pela subida dos preços de bens essenciais e as críticas ao Governo da FRELIMO dormiram o discurso de Lutero Simango.

Lutero Simango

"É notório que os moçambicanos de todos estratos sociais a escala nacional, com exceção da elite ligado ao poder, estão sufocados com a governação e das práticas discriminatórias do Governo”, afirmou.

Este modelo de governação, segundo Simango, mina “o ambiente conducente ao diálogo construtivo com a sociedade”.

A reunião da Comissão Política do MDM acontece poucos dias depois de algumas cidades moçambicanas terem sido afetadaspor uma manifestação, convocada através das redes sociais. Os protestos tinham como objetivo contestar o elevado custo de vida e falta de soluções para mitigar o sofrimento dos moçambicanos, segundo os organizadores.

Numa clara alusão à manifestação de quinta-feira (14.07), Simango diz que o povo está saturado e perdeu a confiança no Governo.

A polícia esteve fortemente armada para conter as manifestações da última quinta-feira

“Cabe ao Governo fazer a leitura dos momentos e mudar de atitudes. Caso contrário, o poder será exercido na praça pública”, sublinha Simango.

Para o MDM, o Governo moçambicano se tem negado adoptar medidas económicas e fiscais acertadas, para aliviar o custo devida em todo território nacional.

O Governo moçambicano anunciou há dias, um subsídio aos transportadores, para fazer face ao alto custo dos combustíveis no país, orçado em cerca de 50 milhões de dólares.

O Presidente do MDM entende que este valor “visa alimentar a teia de corrupção e o clientelismo político”.

“Desafiamos o Governo para publicar a lista nominal dos beneficiários destes subsídios. E qual será o impacto destes subsídios na vida diária das mães que usam gás doméstico para confeccionar alimentos para suas famílias”, indicou Simango.

Para aquela formação política, com assento parlamentar no país, a única forma de mitigar o impacto da subida do preço do combustível para os 30 milhões de moçambicanos, é reduzir o IVA e os impostos e as taxas em cascata na comercialização do combustível.