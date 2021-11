As Maurícias, oficialmente República das Maurícias, é um país insular do oceano Índico, com capital em Port Louis.

As Maurícias é um país constituído pelas ilhas Mascarenhas orientais - llha Maurícia e Ilha Rodrigues - e por dois arquipélagos mais a norte – as Ilhas Cargados Carajos e a Ilha Agalega. As Maurícias disputam ainda com Madagáscar e França a ilha de Tromelin. Os campos de cana-de-açúcar ocupam quase 50% da superfície das ilhas. As Maurícias foram descobertas em 1505 pelos portugueses e colonizadas em 1598 pelos holandeses. O país não tem uma língua oficial, mas a população local fala crioulo mauriciano, francês e inglês. A independência das Maurícias face ao Reino unido foi proclamada em 1968 e reconhecida somente em 1992.