Marco Romero: De Luanda até ao espaço

Neste episódio do Crónicas Africanas ficamos a saber mais sobre exploração espacial, à boleia do engenheiro aeronáutico Marco Romero. O vencedor do prémio internacional "Jovens Líderes no Setor Espacial" fala-nos do seu trabalho no âmbito da astronáutica e da astronomia, e dos projetos sociais e educacionais que tem vindo a implementar em Angola.