Maputo: Râguebi por um futuro melhor

Não é uma modalidade desportiva muito popular em Moçambique, mas o râguebi está a conquistar muitas crianças e adolescentes no bairro da Maxaquene, em Maputo. É fruto do trabalho do ex-atleta Renito Salvador, que quer fintar a pobreza e a criminalidade com a sua Fundação Maxaka.