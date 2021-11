Maputo celebra 134 anos com críticas às promessas da edilidade

No aniversário do município de Maputo, os munícipes não poupam críticas à edilidade liderada por Eneas Comiche por não cumprir as promessas eleitorais. Os munícipes esperam, até agora, pela melhoria das vias de acesso e dos transportes públicos.

"Por enquanto não estamos a ver nada. Esperávamos ter mais carros para podermos usar. É muito difícil esperar por um autocarro aqui", diz um cidadão ouvido pela DW África.

"Penso que tem de haver uma intervenção de raíz e fazermos coisas com durabilidade e em que a gente diz são dez anos em que nós andamos à vontade", sugere outro munícipe.

"Não temos autarquia, afinal estes impostos que o município cobra são para que fins?", pergunta ainda outro morador de Maputo.

Comiche não fez o que prometeu

Os munícipes também esperam pela melhoria das condições para a venda informal, saneamento do meio e das vias de acesso. Desde que o edil Eneas Comiche está no poder, há quase três anos, não efetuou obras de vulto.

Aumentam as críticas ao edil Eneas Comiche

Por tudo isto, o politólogo Dércio Alfazema considera que o edil de Maputo está a revelar poucas capacidades para dirigir o município. "Nestes três anos de Comiche, ele não está a demonstrar capacidades que já havia demonstrado no passado e Maputo também está a ressentir-se de alguma falta de financiamento", diz.

A capital de Moçambique tem uma população estimada em mais de um milhão de habitantes. As vias de acesso, os transportes públicos e o mercado informal foram as grandes promessas para que a cidade voltasse a ser uma das mais limpas e organizadas do país.

No entanto, segundo Alfazema, Maputo "está a ser cada vez mais atrasada não está a conseguir manter aquela imagem da capital do país uma cidade em que as estradas estão cada vez mais esburacadas e os mercados estão a ser difícil de reorganizar."

Onde está o metro de superfície?

Eneas Comiche prometeu um metro de superfície para a zona metropolitana de Maputo e transporte suspenso do projeto FUTRAN, estimado em 250 milhões de dólares. As obras deviam ter começado em setembro, no entanto, até agora, o projeto não saiu do papel.

Mas o antigo membro da assembleia municipal de Maputo Philipe Gagnaux ainda acredita "que vai acontecer o tal metro suspenso. Só não sei se vai ser suficiente para drenar todo o afluxo de pessoas que se dirigem ao centro da cidade e tem também que regressar as suas casas."

O também médico e líder da agremiação social Juntos Pela Cidade lembrou que a edilidade prometeu encerrar a lixeira de Hulene, mas "não conseguiu". Também "falou de uma fábrica de incineração, não fez. Nas ultimas eleições prometeu resolver esse problema, mas não está a conseguir", lembra. "Mas há outros aspetos que vai tentando cumprir e muitas vezes não depende de nós", conclui.