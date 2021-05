Maputo: Aeronave despenha-se no bairro de Hulene

Segundo as informações preliminares, a aeronave sofreu danos ligeiros e não há feridos, disse à Lusa João de Abreu, presidente do Instituto de Aviação Civil de Moçambique (IACM). "Temos uma equipa no local", detalhou.

Fonte oficial das Forças Armadas moçambicanas também confirmou o acidente, acrescentando que foi destacada uma equipa para o local.

De acordo com o jornal O País, a avioneta atingiu o teto de uma residência e um muro da Escola Primária Completa de Hulene "B", que fica ao lado do campo onde se despenhou a aeronave.

Nenhum aluno foi atingido pelos estilhaços da aeronave, garantiu o diretor da escola, citado pelo jornal.

Até ao momento, não foram revelados os motivos do despenhamento do aparelho das Forças Armadas.