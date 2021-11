Manuel Araújo é um político moçambicano e é o Presidente da cidade de Quelimane pelo partido político Movimento Democrático de Moçambique (MDM).

Depois da renúncia do edil da cidade de Quelimane, houve eleições intercalares em 2011, que acabaram com a vitória de Manuel de Araújo do MDM. Ele conquistou a segunda autarquia para o MDM (depois da Beira) e defendeu a sua maioria nas eleições de 2013.