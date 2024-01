RENAMO: Araújo acusa Manteigas de "violação de estatutos"

O autarca de Quelimane, província de Zambézia, considera que o porta-voz da RENAMO violou os estatutos ao anunciar o atual presidente, Ossufo Momade, como candidato às presidenciais, antes do congresso que devia eleger o líder do partido este ano.

"Se for a ler o estatuto do partido, vai notar que ou o meu amigo José Manteigas não conhece os estatutos ou violou-os de forma flagrante", declarou Manuel de Araújo, influente autarca do principal partido de oposição e membro do membro do Conselho Nacional da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), citado pelo canal privado STV.

Em causa estão as declarações do porta-voz daquela força política, José Manteigas, na quarta-feira (03.01), dando conta de que a RENAMO vai apostar no atual presidente do partido para as presidenciais deste ano, apesar das críticas de segmentos que exigem a sua renúncia, acusando-o de inércia.

"Ossufo Momade é o nosso candidato e o presidente que está a trazer sucessos ao partido", declarou José Manteigas, o que gerou alguma polémica internamente, tendo em conta que o candidato do partido deve ser escolhido em congresso, que devia ser realizado neste ano, segundo os estatutos da RENAMO.

"A RENAMO é o pai da democracia"

Para Manuel de Araújo, face às declarações de José Manteigas, o Conselho Jurisdicional da RENAMO deve pronunciar-se, alertando que o partido não é propriedade da Comissão Política, mas sim dos seus membros.

José Manteigas Foto: Amós Fernando/DW

"A RENAMO é o 'pai' da democracia e ser 'pai' da democracia significa cumprir os preceitos democráticos", frisou Manuel de Araújo, sugerindo que o principal partido de oposição em Moçambique crie um departamento para avaliar as tendências de opinião pública, incluindo o capital político de cada membro na direção.

Na sexta-feira, o candidato da RENAMO para Maputo nas últimas eleições autárquicas, Venâncio Mondlane, admitiu concorrer à liderança do partido e às eleições presidenciais caso haja apoio popular, num momento em que o líder daquela força política, Ossufo Momade, enfrenta críticas.

"Se, depois da minha reflexão, se comprovar que de facto reflete o chamamento do povo, eu garanto, aqui e agora, não tenho nenhuma vergonha de dizer que vou avançar, sem problemas", declarou à comunicação social Venâncio Mondlane.

A liderança da RENAMO tem sido criticada externa e internamente, com o antigo líder do braço armado do partido Timosse Maquinze a acusar Ossufo Momade de inércia face a alegadas irregularidades nas eleições autárquicas moçambicanas de outubro, alegadamente a favor do partido no poder, e de negligência face à situação dos guerrilheiros do partido recentemente desmobilizados.

As eleições gerais, incluindo as sétimas presidenciais às quais o atual Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, já não pode constitucionalmente concorrer, estão marcadas para 9 de outubro.