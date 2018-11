Manica: População de Tambara em risco de fome devido à falta de chuva

África do Sul: seca na Cidade do Cabo

Cresce procura por tanques de água

Do lado de fora de um armazém que vende produtos para a casa, localizado nos subúrbios de Table View, os poucos tanques de água que restam estão assinalados como “vendidos”. O uso de água está limitado a 87 litros por pessoa por dia. Com o aproximar do “Dia Zero” - o dia em que as torneiras poderão secar - as lojas não conseguem acompanhar a procura por depósitos de água e recipientes.