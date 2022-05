Manica ensina populações a enfrentar a desnutrição crónica

Segundo o diretor provincial da Saúde na província de Manica, Firmino Jaqueta, em 2020 houve uma redução de 5% no número de casos de desnutrição crónica face aos dados de 2013, fruto das campanhas de sensibilização para a adoção de bons hábitos alimentares, além da desparasitação e sensibilização das jovens mães.

"Algumas pessoas não sabem como usar os próprios alimentos que têm para fazer uma combinação correta, de forma a fazer uma alimentação saudável, e por conta disso terminam tendo desnutrição - não porque a comida não exista", explica o diretor da Saúde em Manica.

Mas também há outros fatores como "a pobreza, a seca e os casamentos prematuros, pois as meninas não sabem como alimentar as crianças", acrescenta Firmino Jaqueta.

Fórum da Mulher Rural: "Com a produção que fazem na machamba, nós ensinamos como preparar a culinária"

Palestras e demonstrações culinárias

O Fórum da Mulher Rural na província de Manica tem desenvolvido ações para melhorar a saúde das crianças, como palestras e demonstrações culinárias.

Cecília Alberto, mãe de 46 anos, admite que as novas técnicas de confeção de alimentos ajudaram os filhos a sair de uma situação de desnutrição.

"Dantes as pessoas só sabiam cozinhar batata-doce e comer sem saber como se faz biscoito, papas para crianças. Hoje em dia, já fomos ensinados e sabemos o tipo de batata que dá vitamina para a pessoa", conta.

Também aprenderam "a fazer bolo de forno, que ajuda a saúde da criança, porque, quando não come coisas boas, os pés ficam inchados", exemplifica Cecília Alberto.

Fórum da Mulher Rural tem desenvolvido palestras e demonstrações culinárias

Benefícios da diversidade alimentar

Bernardo André, pai de 41 anos, também já está a apostar na diversidade alimentar para melhorar a saúde das crianças.

"Às vezes podemos conseguir produzir, mas não nos alimentamos muito bem, porque levamos todos os produtos e vamos ao mercado. É preciso mencionar produtos para o mercado e outros para o consumo", explica.

Manica está a ensinar as populações a enfrentar a desnutrição crónica

O Fórum da Mulher Rural tem estado a apoiar as comunidades. "Quando viemos ao bairro, encontrámos muitas crianças com má nutrição, crianças com a barriga grande", conta a presidente da agremiação, Beatriz David Cintura. "Não é porque não havia comida, mas algumas mães não sabiam como preparar", afirma.

"Com a produção que fazem na machamba, nós ensinamos como preparar a culinária e medicamentos para as crianças [em forma] de xarope e pomada. As mamãs já estão a fazer e as crianças estão a crescer porque já sabem preparar papas enriquecidas", elogia Beatriz Cintura.

A província de Manica registou no primeiro trimestre deste ano 1.627 casos de desnutrição aguda moderada a grave contra 2.043 em igual período do ano passado.

Dados das autoridades sanitárias da província de Manica indicam que 3% da população pediátrica com menos de 5 anos sofre de desnutrição aguda, o que corresponde a 10.698 crianças.