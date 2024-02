Manica: Desconhecidos incendeiam casa de procurador

Desconhecidos incendiaram a residência do procurador distrital de Manica. O procurador suspeita da intimidação de magistrados devido a processos em curso. É o terceiro incidente do género este mês.

Desconhecidos incendiaram a residência oficial do procurador distrital, na madrugada desta quinta-feira (29.02)

"Malfeitores, até agora não identificados, fizeram-se presentes a este local, entraram pela parte traseira da residência, na porta que dá acesso à cozinha e traziam consigo um recipiente contendo gasolina. Regaram a porta e incendiaram", denunciou o procurador-chefe distrital, Abílio Cabral Guilima, que está em Manica há sete meses.

Este é o terceiro incidente do género contra o poder judiciário na província de Manica no espaço de um mês.

Recentemente, o gabinete do procurador-chefe da cidade de Chimoio foi arrombado numa altura em que não havia seguranças. Os assaltantes teriam roubado autos e levado um computador portátil, um telemóvel e uma pen-drive com informação classificada. O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção também foi assaltado e teriam sido levados alguns processos.

"Intimidação a magistrados"

Depois do incidente desta quinta-feira, o procurador-chefe distrital de Manica, Abílio Cabral Guilima, suspeita que poderá haver uma intenção de "intimidar" os magistrados devido a alguns processos em curso.

"Pela complexidade da nossa profissão, não podemos descartar essa hipótese", refere. "Estão na nossa mesa vários casos e naturalmente que ninguém gostaria de passar por uma situação de arguido ou indiciado."

Assaltantes terão entrado por porta que dá acesso à cozinha, na parte traseira da residência do procurador Foto: B. Jequete/DW

Para o jurista Faizal Castigo, fica clara uma "tentativa de obstruir" a instrução processual. "Mais do que um sinal de afronta ao sistema, a província fica 'chamuscada', como se estivesse desguarnecida ou não tivesse indivíduos capazes de reprimir crimes dessa natureza.

Faizal Castigo apela à vigilância: "É preciso estarmos em alerta máximo e compreender esses fenómenos", comenta.

PRM está a investigar

A Polícia da República de Moçambique (PRM) na província de Manica adiantou, entretanto, que já está a investigar o incidente desta quinta-feira. O porta-voz da corporação, Mateus Mindú, prometeu que, assim que os infratores forem identificados, serão levados imediatamente à justiça.

"Estamos a falar de fogo posto e, porque é algo criminal, estamos a fazer trabalhos em conjunto com outras áreas do Ministério do Interior visando identificar os autores deste crime para que sejam responsabilizados pelos seus atos", afirmou Mateus Mindú.

Na terça-feira, desconhecidos terão também tentado, sem sucesso, roubar a viatura do diretor dos Serviços de Informação e Segurança do Estado (SISE) da cidade de Chimoio.