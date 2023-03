Man Gena: Advogados moçambicanos pedem cumprimento da lei

Lusa

há 2 horas há 2 horas

A Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM) exortou esta quinta-feira (02.03) as autoridades a cumprirem as convenções internacionais sobre "refugiados", no caso do denunciante angolano Man Gena e família.