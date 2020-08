Mali: Tiroteio perto da capital

Os soldados dispararam para o ar numa base militar em Kati, uma cidade a cerca de 15 quilómetros da capital Bamako. “Eram muitos e estavam muito nervosos”, disse um médico à AFP.



Um oficial de segurança, que estava no local, confirmou o facto e disse ainda que pareciam estar a agir em coordenação.

A situação atual permanece incerta, mas rapidamente gerou receios de uma tentativa de golpe de Estado. E ainda na manhã desta terça-feira (18.08), o major-general e o ministro das Finanças foram sequestrados.

Crise política

Ibrahim Boubacar Keita, Presidente do Mali

O Mali está mergulhado num profundo impasse político há meses, enquanto o Presidente Ibrahim Boubacar Keita sofre forte pressão da oposição, o Movimento 5 de Junho, para renunciar.

Contudo a pressão do Movimento 5 de Junho para derrubar Keita entrou em crise no julho, quando pelo menos 11 pessoas foram mortas durante três dias de agitação após um protesto.

O grupo de oposição rejeitou desde então as tentativas de mediação com o Presidente de 75 anos e prometeu continuar a organizar manifestações contra ele.

Acredita-se que o conflito jihadista, que dura há cerca de oito anos no país, esteja a contribuir para as atuais tensões políticas , com o Presidente a ser pressionado para acabar com os combates.

(Em atualização)