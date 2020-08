Mali: Negociações com CEDEAO estão a correr "muito bem", garantem as partes

A delegação da CEDEAO que chegou, este sábado (22.08), a Bamako, capital do Mali, com o objetivo de tentar "assegurar o regresso imediato da ordem constitucional" no país, disse estar "esperançosa", após um encontro breve com os soldados que tomaram o poder na terça-feira, e onde esteve presente o coronel Assimi Goita, que comandou o golpe militar.

A missão da CEDEAO é encabeçada por Goodluck Jonathan, antigo Presidente da Nigéria, que está acompanhado pelo presidente da Comissão da CEDEAO, Jean-Claude Kassi Bouro, e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do Níger, Kalla Ankourao.

Assimi Goita, general que comandou o golpe militar no Mali

Em declarações à AFP, o ex-Presidente da Nigéria afirmou que as negociações estavam a correr bem que se encontra "muito esperançoso".

Mais tarde, já ao final da tarde de sábado (22.08), também o chefe da Comissão da CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou, fez saber que as conversações tiveram lugar num "ambiente muito aberto, no qual sentimos um desejo real de avançar". "Esperamos poder finalizar tudo até segunda-feira", acrescentou.

Um balanço positivo foi também avançado do lado da junta militar. Segundo Ismael Wague, porta-voz da junta que se autodenomina Comité Nacional para a Salvação do Povo (CNSP), as negociações estão a decorrer "muito bem".

Em declarações à AFP, uma fonte próxima da junta disse que os enviados da CEDEAO causaram "boa impressão". "Compreendemos que chefes de Estado, como Alassane Ouattara da Costa do Marfim, estão a trabalhar para um abrandamento das tensões, para que se chegue a uma solução pacífica, mesmo que tenham condenado firmemente a nossa tomada de poder. Estamos abertos à discussão", garantiu.

Visita a Boubacar Keita

Como previa a agenda, os representantes da CEDEAO visitaram também, este sábado (22.08), o Presidente deposto, Ibrahim Boubacar Keita, e outros oficiais detidos.

"Vimos o presidente IBK e ele está muito bem", garantiu o ex-Presidente da Nigéria, sem dar muitos mais detalhes.

Os enviados da organização regional visitaram também a base militar de Kati, onde começou o golpe da semana passada e que se tornou um novo centro de poder, acrescentou a mesma fonte à AFP. É nesta base que estão detidos, desde o golpe de Estado, o Presidente Keita, o Primeiro-Ministro Boubou Cisse e outras altas individualidades governamentais.