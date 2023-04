Malanje: Dezenas de famílias em prédios que podem desabar

Três prédios com mais de oitenta famílias correm o risco de desmoronar em Malanje. O governo pede às pessoas que abandonem os edifícios com fissuras, mas os moradores recusam.

Quem passa nas ruas António Eles e Vasco da Gama, no interior da vila municipal de Malanje, facilmente vê o prédio de cinco andares e o estado em que se encontra. Uma parte do edifício soltou-se; no rés-do-chão, os gradeamentos entortaram e os vidros quebraram-se.

A comerciante Selina Joaquim, de 31 anos, vive neste prédio há cinco anos e diz que o perigo é iminente: "O prédio está mal mesmo, tem rachas lá atrás e esta parte também tem rachas."

De acordo com Domingos Kibaba, chefe da seção de redução de riscos e desastres do Comando de Proteção Civil e Bombeiros, em Malanje, 82 famílias correm perigo, distribuídas por três prédios, conhecidos como Angola e Cuba, Che-Guevara e Agroar. Este último, onde moram 21 famílias, é o que causa maior alarme.

"As águas residuais e pluviais infiltram-se no solo do próprio edifício. Acredito que essa é uma das razões que faz com que uma parte do edifício se solte da outra. Porque está a absorver muita água no subsolo", refere Domingos Kibaba.

Gradeamento do edifício "Agroar", em Malanje, está "torto". Moradores temem o pior Foto: Nelson Camuto/DW

Muitos moradores já abandonaram o edifício construído na era colonial. Mas a professora reformada Rosa Mais, a residir aqui há 40 anos, não tem alternativa: "Não temos onde ir e ficamos aqui. As águas entram, alagam isso tudo."

"Um filme de terror"

Para muitos, viver nestas condições é um filme de terror. A comerciante Maura António emite um grito de socorro: "Temos mesmo medo. Estamos à espera só para nos tirarem e ir para outro sítio."

O engraxador João Nhanga, de 30 anos, vive há quase dez anos nos arredores do empreendimento social.

"Os pilares já não suportam o acréscimo de peso em cima. É isso que criou esse desequilíbrio do edifício", afirma.

Apesar do risco, moradores desconfiam dos apelos do executivo para abandonarem o prédio. Um dos populares afirma: "Se o governo nos arranjar um outro sítio, nós podemos sair, mesmo que seja amanhã, podemos sair." Outro adianta: "Pode também ser uma estratégia deles ficarem com os nossos imóveis e darem-nos um outro."

Edifícios do tempo colonial em Angola: Degradação a céu aberto Foto: Manuel Luamba/DW

Governo provincial diz que leva problema a sério

O governo provincial diz que o problema é para ser levado a sério.

Segundo as autoridades, um relatório do Laboratório Nacional de Engenharia feito em 2019 prova a gravidade das fissuras nos edifícios em questão. Mas as famílias fazem finca-pé na hora de abandonar os apartamentos, conta Crisóvão Fernandes, administrador municipal de Malanje.

"As pessoas dizem que aceitam a troca de apartamentos, se recebessem duas vivendas, caso contrário não poderiam sair do prédio inseguro. Mas há que dizer que existe o risco de aquilo ceder a qualquer momento."