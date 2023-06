Malanje: Cidadãos querem tarifa especial de eletricidade

Os moradores de Malanje queixam-se de que a energia na província está cada vez mais cara. E se grande parte do país se prepara para protestar contra a subida do preço da gasolina, o custo da eletricidade também está "pela hora da morte".

"Temos energia que sustenta quase o país todo e o Governo deveria procurar um mecanismo de reduzir o preço na província de Malanje, que hoje está muito caro", refere o professor Morgado Cassanza, que dá aulas há 17 anos na região.

Malanje, o fornecedor de eletricidade

É em Malanje que ficam as centrais hidroelétricas de Laúca e Capanda. Em conjunto, as duas barragens têm uma potência de 2.500 megawatts e capacidade para fornecer energia a milhões de casas e empresas no país inteiro.

Sendo assim, os moradores não percebem por que motivo têm de pagar, todos os meses, uma fatura que ronda os 2.000 a 6.000 kwanzas (cerca de 2,7 a 8 euros), dependendo do consumo de eletricidade.

Barragem de Capanda no rio Cuanza, Angola Foto: DW/G. C. Silva

"Esse preçário aqui é muito alto", critica Domingas Manuel, dona de casa, para quem a Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade (ENDE) não deveria cobrar mais do que mil kwanzas (cerca de 1,35 euros) pelo fornecimento de luz.

Segundo os cidadãos ouvidos pela DW, quem mora em Malanje deveria ter um desconto especial e usufruir do benefício das duas centrais hidroelétricas estarem na província.

Angolanos asfixiados

A despesa da eletricidade acresce a muitos outros gastos na vida dos angolanos e que tornam o custo de vida atual praticamente insustentável para o cidadão comum.

Em maio, a inflação rondou os 10,6% em Angola, o que está a asfixiar as carteiras da população, que tem cada vez mais dificuldade em pagar o preço dos produtos da cesta básica.

José Borges, diretor do Centro de Distribuição da ENDE em Malanje, diz que não compreende a insatisfação. "A tarifa de consumo de energia elétrica no nosso país é uma das mais baixas no continente", comenta.

No entanto, as queixas dos populares não estão apenas relacionadas com a fatura de energia. Segundo o professor de língua portuguesa Pascoal Luís, há pelo menos 17 bairros sem energia elétrica na vila municipal de Malanje. E onde há eletricidade, a rede de iluminação pública não é suficiente.

"Devia-se ter iluminação pública. A gestão da rede de iluminação pública – a sua expansão e manutenção – é da inteira responsabilidade das administrações municipais", aponta, lembrando que as carências nesse setor estão à vista de todos nas ruas de Malanje, onde falta eletricidade e iluminação noturna à semelhança do que acontece noutros pontos do país.