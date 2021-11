Malária em Moçambique

Beira: Reabilitação de unidades sanitárias ainda é "desafio" pós-Idai

A reabilitação das unidades sanitárias após a passagem do ciclone Idai no centro de Moçambique ainda é um desafio, reconheceu a diretora de Planificação do Ministério da Saúde, na Beira. Entretanto, a partir do dia 6, uma campanha de combate a doenças, como a malária, será intensificada para atender a população ainda não imunizada.