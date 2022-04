Mais de dez mineiros moçambicanos ilegais detidos na África do Sul

A Polícia Sul-Africana (SAPS) deteve 77 mineiros estrangeiros ilegais, entre os quais 13 moçambicanos, após um incidente numa mina na província de North West, que causou a morte a quatro pessoas, anunciou hoje aquela força.

Em comunicado, a polícia sul-africana adiantou que as autoridades foram chamadas a intervir para resgatar os mineiros ilegais que se encontravam retidos no interior da mina de ouro há vários dias sem comida, no distrito de Klerksdorp, sudoeste de Joanesburgo, a capital económica do país.

Além dos 13 mineiros de Moçambique, 60 são de Lesoto e quatro do Zimbabué (foto de arquivo).

Corpos em estágio de decomposição

"Durante a operação de resgate, na mina nº.5 em Orkney, os mineiros ilegais transportaram para a superfície quatro corpos em estágio de decomposição na sexta-feira, 15 de abril", salientou o porta-voz da polícia Sabata Mokgwabone, no comunicado a que a Lusa teve acesso.

"Entre os 77 mineiros ilegais detidos, que foram examinados por um médico, 60 são oriundos do Lesoto, 13 de Moçambique e quatro do Zimbabué", adiantou.

Os mineiros ilegais compareceram perante um tribunal na terça-feira, acusados de invasão de propriedade, atividade mineira ilegal e permanência ilegal no país, segundo a polícia sul-africana.