Mais de 70 estudantes são raptados na Nigéria

A polícia nigeriana informou que 73 estudantes de uma escola secundária em Zamfara, no noroeste da Nigéria, foram raptados por um grupo de homens armados esta quarta-feira (01.09).

"O Comando da Polícia estatal de Zamfara deseja confirmar o rapto de 73 estudantes da Escola Secundária do Dia do Governo, em Kaya, na área do governo local de Maradun", disse, num comunicado, o porta-voz da polícia do estado, Mohammed Shehu.

A polícia e o Exército lançaram uma operação de busca e salvamento dos estudantes. O comissário estatal, Ayuba Elkana, anunciou uma diretiva do governador de Zamfara, Bello Matawalle, para o encerramento de todas as escolas primárias e secundárias do estado com "efeito imediato".

Presidente Buhari prometeu resolver a situação

De acordo com o UNICEF, ao menos 950 estudantes foram raptados entre dezembro e julho em incidentes deste tipo. Em 12 de julho, o Presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, prometeu pôr fim a estes incidentes, tendo manifestado, também, as suas "condolências" às famílias das vítimas da violência no noroeste e centro do país.

Onda de raptos

Este rapto ocorre depois de 18 estudantes e funcionários da Faculdade de Agricultura e Ciências Animais de Bakura, no mesmo estado, terem sido sequestrados em 15 de agosto por homens armados e sido resgatados no final desse mês.

Onda de raptos aterroriza pais e estudantes na Nigeria

Em fevereiro, 279 estudantes do sexo feminino foram raptadas de uma escola para raparigas na cidade de Jangebe, tendo sido libertadas em 02 de março. Pelo menos 50 pessoas foram raptadas no estado de Zamfara em 22 de agosto e cerca de 60 dois dias antes.

Entre 27 e 28 de agosto foi anunciada a libertação de 140 estudantes e funcionários que tinham sido sequestrados em três raptos em escolas nos estados de Zamfara, Kaduna e Níger.

A onda de raptos em massa tem ocorrido nos últimos meses no centro-norte e noroeste da Nigéria por grupos de homens armados -- que também estão envolvidos em roubos de gado -- que pretendem obter resgates lucrativos. Entre os alvos mais comuns destes raptores estão instituições educativas.