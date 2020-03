Mais de 25 países de África têm casos de coronavírus

O novo coronavírus continua a espalhar-se pela África com novos casos registados na República do Congo, nas Seicheles e na República Centro-Africana. Com os novos registos, aumenta para 26 os países africanos afetados pela pandemia. Nos Países Africanos de Língua Portuguesa (PALOP), nenhum caso ainda foi registado.

Com 4,5 milhões de habitantes, a RDC registou o primeiro caso da Covid-19 na noite deste sábado (14.03). Trata-se de um cidadão franco-congolês, de 50 anos, que regressara de Paris em 01 de março num voo da Ethiopian Airlines.

"Este viajante, que fez uma curta estadia em Amesterdão e visitou a sua família, sua esposa francesa e sua menina de seis anos, está isolado", disse o ministro da Comunicação congolês, Thierry Lézin Moungalla, em comunicado.

O governo congolês garantiu o rastreamento de possíveis contactos e instou todos os passageiros que partilharam o mesmo voo a identificarem-se, bem como qualquer viajante que chegasse de "um país de alto risco" nas últimas semanas.

A República Centro-Africana também confirmou seu primeiro caso de coronavírus no sábado, após um italiano de 74 anos residente no país ter tido resultado positivo no teste depois de uma viagem a Milão, cidade situada na zona mais afetada de Itália. O paciente regressou a este país da África Central em 07 de março, manifestando sintomas de Covid-19.

Viagens

O Ministério da Saúde das Ilhas Seicheles confirmou por sua vez dois casos positivos que correspondem a dois nativos que retornaram de Itália em 11 de março. "Os pacientes foram transportados diretamente do aeroporto para o centro de quarentena a fim de limitar o contacto com outras pessoas", explica um comunicado divulgado no sábado, acrescentando que um dos pacientes apresentava dificuldades respiratórias leves.

Já o caso positivo confirmado no sábado na Guiné Equatorial é o uma mulher de 42 anos que passou sete dias em Espanha, no município de Móstoles, segundo um comunicado divulgado pelo Ministério da Saúde do país.

"Ao chegar a Malabo, nas primeiras horas de sexta-feira no voo da Companhia Intercontinental de Ceiba, foi colocada em quarentena. Os exames laboratoriais de Baney confirmaram estar infetada", acrescenta o documento.

Desde sexta-feira (13.03), pelo menos dez outros países africanos registaram seus primeiros casos de Covid-19, incluindo Namíbia, Ruanda, Gana, Gabão, Quénia, entre outros. A maioria dos casos relatados até agora no continente são estrangeiros ou locais que chegam do exterior, especialmente da Itália e de outros países europeus.