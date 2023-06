Mais de 100 mortos em naufrágio de barco na Nigéria

Mais de 100 pessoas morreram na Nigéria, depois de um barco que transportava cerca de 300 convidados que regressavam de um casamento se ter afundado no rio Níger, segundo as autoridades. Busca por sobreviventes continua.

O barco embateu num grande tronco de árvore e partiu-se em dois, no rio Níger, no estado de Kwara, na madrugada de segunda-feira (12.06), informou o porta-voz da polícia do estado de Kwara, Okasanmi Ajayi.

O acidente provocou a morte de pelo menos 103 pessoas, incluindo crianças. Cerca de 100 pessoas foram resgatadas até à data, de acordo com o porta-voz da polícia.

A busca por sobreviventes prossegue esta quarta-feira. "Os trabalhos de resgate ainda estão em andamento, o que significa que o número ainda pode subir", acrescentou Okasanmi Ajayi.

Barco transportava convidados de um casamento

A embarcação transportava passageiros para o estado de Kwara, que regressavam de um casamento no estado vizinho do Níger. O barco estava sobrecarregado e tinha cerca de 300 pessoas a bordo.

O acidente ocorreu na rota entre Egboti, no estado do Níger, e Kpada, no estado de Kwara, às 3 horas da manhã, motivo pelo qual as equipas de salvamento demoraram algumas horas a responder.

O Níger é um dos maiores rios da Nigéria. Os acidentes de barco são comuns nas comunidades remotas, onde as embarcações fabricadas localmente são normalmente utilizadas para o transporte. As autoridades apontam a sobrecarga como a causa da maioria dos acidentes de barco.

No mês passado, 15 crianças morreram afogadas e 25 desapareceram, depois do barco sobrelotado no qual seguiam se ter virado no estado de Sokoto, no noroeste do país. E em dezembro, outras 76 pessoas morreram quando um barco afundou num rio no estado de Anambra, no sudeste.