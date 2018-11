Madagáscar: Candidatos engajados às vésperas das presidenciais

O ex-presidente malgaxe, Marc Ravalomanana, e o seu rival, Andry Rajoelina, estão entre os favoritos nas eleições da próxima quarta-feira no Madagáscar - onde houve protestos no início deste ano devido a uma tentativa do Governo de reformar as regras eleitorais.

A eleição coloca Ravalomanana contra o homem que o expulsou do poder em 2009, durante uma revolta apoiada pelos militares que deixou o Estado insular do Oceano Índico internacionalmente isolado e com um legado de divisão política.

Os partidários de Ravalomanana encheram as ruas de Mahamasina, no subúrbio da capital.

Já os apoiadores de Rajoelina, que presidiu o país de 2009 a 2014, lotaram um estádio a poucos quilómetros de distância.

Andry Rajoelina durante campanha eleitoral

"Já que vocês não conseguiram nada durante seus mandatos, agora cabe a mim fazer mais", disse Rajoelina a seus partidários, referindo-se a Ravalomanana e ao atual Presidente, Hery Rajaonarimampianina, que também concorre ao pleito. Ao todo, 36 candidatos participam da corrida eleitoral.

Nas ruas da capital, grupos de simpatizantes rivais - os de Rajoelina na cor laranja e os de Ravalomanana de branco - passaram uns pelos outros, sem incidentes violentos.

"Você vai vender o país se chegar ao poder", gritou um dos apoiadores de Rajoelina.

"Ninguém nos pode comprar, ao contrário de você", gritaram em resposta os partidários de Ravalomanana.

Rajoelina, ex-DJ e empresário de sucesso, destacou sua juventude e suas habilidades de comunicação para obter apoio.

Ravalomanana, um magnata do leite que viveu no exílio na África do Sul após ser retirado do poder por um golpe de Estado, começou sua carreira política como prefeito da capital. Sua passagem pela Presidência foi criticada por ter feito um Governo cada vez mais autocrático e corrupto.

Marc Ravalomanana durante a campanha eleitoral

Reta final da campanha

Os dois candidatos se encontraram cara a cara na noite de sábado (03.11) para um debate televisivo transmitido ao vivo pela emissora pública TVM, que contou com a participação de outros quatro presidenciáveis.

Ravalomanana repetiu sua acusação de que Rajoelina chegou ao poder por meio de "um golpe".

"Não houve golpe de Estado, você se demitiu", respondeu Rajoelina.

"E porque então a comunidade internacional chamou isso de golpe de Estado?", replicou Ravalomanana.

Embora haja 36 aspirantes ao cargo mais alto do país, analistas dizem que a corrida será definida entre os três principais candidatos: Ravalomanana, Rajoelina e o Presidente cessante Rajaonarimampianina.

Rajaonarimampianina enfrentou um movimento de protestos em massa no início deste ano, que custou a vida de duas pessoas.

Estas manifestações foram provocadas por propostas de reformas eleitorais que, segundo a oposição, foram planejadas para excluí-la da votação.

Após meses de tensão, o Tribunal Constitucional ordenou que um Governo interino organizasse o pleito.

Se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos, uma segunda volta será realizada a 19 de dezembro.

O Madagáscar, uma ex-colónia francesa com uma população de 25 milhões de habitantes, sofre há décadas com crises políticas e pobreza extrema.