Macron visita Camarões, Benim e Guiné-Bissau na próxima semana

A crise alimentar causada pela guerra na Ucrânia, a produção agrícola e as questões de segurança estarão no centro desta viagem, adiantou a Presidência francesa.

Trata-se de "marcar a continuidade e constância do compromisso do Presidente da República no processo de renovação das relações com o continente africano", comentou o Eliseu.

O Presidente francês anunciou na semana passada o seu desejo de "repensar até ao outono tudo o conjunto [dos dispositivos militares franceses] no continente africano", enquanto a força anti-terrorista Barkhane está em vias de completar a sua partida do Mali.

Macron disse que queria "dispositivos menos expostos e menos colocados", o que classificou como uma "necessidade estratégica".

Viagem arranca nos Camarões

A primeira etapa desta viagem será os Camarões, a maior economia da África Central. Emmanuel Macron reunir-se-á na terça-feira com o seu homólogo, o Presidente Paul Biya, 89 anos, 40 dos quais à frente do país.

Na agenda das discussões estarão as possibilidades de investimento francês na agricultura camaronesa, de acordo com o Eliseu. Os desafios da luta anti-jihadista no norte dos Camarões também serão discutidos.

Paul Biya encontrou-se com Emmanuel Macron em Lyon, em 2019

Na quarta-feira, o Presidente francês irá viajar para o Benim. O norte do país enfrenta um aumento de ataques mortais, enquanto a ameaça rebelde se alarga do Sahel para os países do Golfo da Guiné.

Cotonou quer o apoio francês em termos de apoio aéreo, inteligência e equipamento, de acordo com o Eliseu.

Bissau será a última etapa

Na quinta-feira, Macron terminará a sua viagem na Guiné-Bissau, país lusófono na África Ocidental cujo Presidente, Umaro Sissoco Embaló, está prestes a assumir a liderança da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

Durante esta viagem, "as questões da governação e do Estado de Direito serão abordadas em todas as fases, sem injunção dos media mas sob a forma de trocas diretas com os seus homólogos", disse a Presidência francesa.

Emmanuel Macron termina a sua viagem na Guiné-Bissau, onde será recebido por Umaro Sissoco Embaló, que esteve em Paris em 2021

O chefe de Estado será acompanhado pelos ministros dos Negócios Estrangeiros e das Forças Armadas, Catherine Colonna e Sébastien Lecornu, o ministro delegado para o Comércio Externo, Olivier Becht, e a secretária de Estado do Desenvolvimento, Chrysoula Zacharopoulou.

Esta será a primeira deslocação de Emmanuel Macron desde a sua reeleição, em abril, na segunda volta, com 58,55% dos votos, contra 41,45% de Marine Le Pen, a candidata de extrema-direita.

Reencontro com Sissoco

"As minhas calorosas felicitações a Emmanuel Macron pela sua brilhante reeleição", escreveu o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, na rede social Twitte aquando das presidenciais.

Em fevereiro passado, a França demonstrou solidariedade com Embaló, após um alegado ataque armado à sede do Governo da Guiné-Bissau.

Na altura, o embaixador da França em Bissau, Terence Wills, defendeu que se tratava do "momento ideal" para que a comunidade internacional ajudasse a Guiné-Bissau "em todos os domínios".

O Presidente guineense esteve em Paris, em outubro de 2021, para uma visita oficial de dois dias a convite de Macron e aproveitou para agradecer o apoio francês.