Música é a arte e técnica de combinar os sons de forma melodiosa.

Música é uma organização de sons com intenções estéticas, artísticas ou lúdicas, variáveis de acordo com o autor, zona geográfica, época, entre outros fatores. A música é uma forma de arte que se constitui na combinação de vários sons e ritmos. É considerada por diversos autores como uma prática cultural e humana. Não se conhece nenhuma civilização ou agrupamento que não possua manifestações musicais próprias. Enquanto manifestação artística, a música é um produto cultural que procura suscitar uma experiência estética no ouvinte. A música também constitui um estímulo no campo percetivo do homem, uma vez que pode assumir várias funções, como é o caso do entretenimento ou da comunicação.