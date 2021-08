Moçambique

"Mão invisível" a favor de Lutero Simango na liderança do MDM?

Membros do MDM na província moçambicana da Zambézia denunciam casos de coação para favorecer Lutero Simango na corrida para a sucessão de Daviz Simango na presidência do partido. Mas as lideranças negam as acusações.