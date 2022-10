NOTÍCIAS

Luna Cruz: A cantora de 12 anos que faz sucesso em Cabo Verde

No "Fala, moça!" desta semana, a repórter Mónica Soares, de 15 anos, traz a história de uma cantora cabo-verdiana de apenas 12 anos, da cidade da Praia, que faz sucesso com as suas atuações nos palcos. Luna Cruz começou a dar os primeiros passos na música quando tinha apenas quatro anos e, aos seis, fez a sua primeira atuação. Agora, ela já está a gravar o seu primeiro single. Confira!